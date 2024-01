Sorpreso di notte con arnesi atti allo scasso: denunciato 41enne tarantino

TARANTO - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un tarantino di 41 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. I poliziotti della Squadra Volante, impegnati quotidianamente nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione di qualsivoglia illegalità, intorno alle ore 3.00 di questa notte, transitando in via Sorcinelli, hanno notato nell’oscurità una sagoma di un uomo vestito di scuro e con un cappello di lana per nascondere il volto aggirarsi furtivamente tra le auto in sosta.L’inequivocabile atteggiamento di quest’ultimo ha indotto i poliziotti ad effettuare il controllo. L’uomo, notando la presenza della Volante della Polizia di Stato, avrebbe accelerato la sua andatura fino a trovare riparo in un bar a quell’ora ancora aperto. I poliziotti che non lo avevano perso di vista lo hanno raggiunto e bloccato. L’uomo, identificato in un 41enne tarantino con numerosi precedenti di polizia per specifici reati contro il patrimonio, si è mostrato sin da subito nervoso e poco collaborativo al controllo di polizia e non ha saputo fornire una plausibile spiegazione sulla sua presenza nella zona a quella di notte.Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti hanno recuperato nelle tasche dei pantaloni due punte di diamanti per trapano – utilizzate abitualmente per infrangere i vetri – una boccetta di metadone e una modica quantità di hashish a suo dire per esclusivo uso personale. Al termine dell’accertamento, il 41enne è stato denunciato e segnalato all’Autorità competente come assuntore di sostanza stupefacenti. Si ribadisce per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.