Successo a Trinitapoli: raccolti €4.100 per Telethon, già inviati alla Fondazione

- A Trinitapoli, si è conclusa con successo la raccolta fondi a favore di Telethon 2023, organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri. Gli operatori hanno annunciato con soddisfazione di aver raccolto la considerevole somma di €4.100, che è stata prontamente inviata alla Fondazione Telethon ETS attraverso bollettini postali.Il risultato positivo di questa iniziativa è frutto del contributo generoso di numerosi partecipanti che, il 28 dicembre 2023, hanno scelto di sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare. Il presidente dei Carabinieri in congedo, Michele Galasso, ha espresso la sua gratitudine, sottolineando che questo successo è stato reso possibile grazie alle molteplici collaborazioni.Galasso ha ringraziato calorosamente gli Istituti scolastici, i responsabili delle scuole di danza e delle palestre locali, le attività commerciali aderenti, il gestore del Palazzetto dello Sport, la Polizia Locale e la Commissione straordinaria, in particolare il dott. Massimo Santoro. Ha esteso il suo apprezzamento anche agli ospiti Pietro Donatelli con il suo Sax e ai tangheri Valentina Guglielmi e Mike Padovano con i loro allievi, che hanno regalato una performance unica durante l'evento.Questo risultato positivo non solo contribuisce alla ricerca contro le malattie genetiche rare, ma testimonia anche la forza della solidarietà e della collaborazione nella comunità di Trinitapoli.