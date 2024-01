Teatro: all'Apollo di Lecce 'Il fu Mattia Pascal' con Giorgio Marchesi

LECCE - Venerdì 19 gennaio al Teatro Apollo di Lecce per la Camerata Musicale Salentina Giorgio Marchesi sarà il protagonista di “Il Fu Mattia Pascal”, spettacolo tratto dal celebre romanzo di Luigi Pirandello, con musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli, regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Solder.In scena un “caso davvero strano”: la morte simulata di Mattia Pascal e la sua rinascita con un nuovo nome, Adriano Meis. Espediente narrativo per una trama fitta di risvolti inaspettati che attraversa l’angoscia esistenziale di un uomo solo che ha smarrito se stesso. Chiede di ricominciare da capo, di essere un’altra persona, nuova, diversa e sconosciuta.“Insieme a Raffaele Toninelli – afferma Marchesi - e alla sua creatività musicale, abbiamo cercato di dare vita a un’atmosfera non realistica; non abbiamo ambientato il testo precisamente negli anni ’30, ma lo abbiamo traslato e trascinato lungo il ‘900 per assecondarne la contemporaneità dei temi trattati: il rapporto con la propria identità, prima di tutto, dato che i tanti “profili” di cui ormai ci serviamo quotidianamente per comunicare sui social ne sono l’estremizzazione. Ma anche la rinascita, dopo lo sconvolgimento delle nostre vite negli ultimi anni”.“Mi trasformerò con paziente studio sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto due volte, ma di essere stato due uomini diversi". Pascal sembra chiedere quindi non solo un’altra possibilità, come spesso sogniamo tutti, magari di ricominciare da capo o di correggere gli errori del passato. Vuole proprio abitare un’altra persona, nuova, diversa, sconosciuta. “Da queste due frasi, da questi due spunti è nata l’idea di raccontare la storia di Mattia Pascal e Adriano Meis con libertà e ironia, non prendendolo troppo sul serio, o meglio, permettendoci di giocare con lui, pur lasciando intatto lo stile e il linguaggio originali. Perché un testo, anche se un classico, rimane un pretesto per comunicare col pubblico. E visto il periodo… meglio farlo con leggerezza". 