L’altro americano Tommy Paul prevale 6-3 6-2 sull’ altro australiano Alex Bolt. L’ australiano Christhoper O’ Connell supera 6-3 6-1 il russo Alexander Schevchenko. Il kazako Alexander Bublik batte 4-6 6-2 6-1 il britannico Daniel Evans. L’ inglese Jack Draper vince 5-7 7-6 7-6 con il serbo Miomir Kecmanovic. Il ceco Jiri Lehecka si impone 7-5 4-6 6-3 sull’ altro serbo Dusan Lajovic.

Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Adelaide in Australia, Lorenzo Musetti vince in due set, 6-4 6-1 con l’ australiano Jordan Thompson e si qualifica per i quarti di finale. Matteo Arnaldi perde 6-7 7-6 6-4 con il cileno Nicolas Jarry e viene eliminato. Lorenzo Sonego è sconfitto 6-4 7-6 dall’ americano Sebastian Korda.