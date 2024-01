Tentato furto degenera in aggressione a Palese: episodio scuote la comunità

foto d'archivio

BARI - Una tranquilla serata a Palese, Bari, è stata turbata da un tentato furto che ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando il proprietario dell'auto ha cercato di impedire il crimine. L'incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 19:00, in largo Lapadula, nell'area tra la rotatoria vicino a via Minervino e via Frisario, nei pressi dei plessi scolastici Polo e Collodi.Un uomo, dopo aver prelevato il proprio figlio da una scuola di basket locale, è stato affrontato da tre ladri vestiti di nero e con il volto rigorosamente coperto. I malviventi stavano tentando di rubare la sua Audi Q3, e la situazione è rapidamente degenerata in un confronto fisico.Dopo aver rotto il vetro anteriore sinistro dell'auto, i ladri hanno aggredito verbalmente il proprietario, dando poi inizio a una colluttazione caotica. L'uomo è stato colpito ripetutamente, subendo calci e pugni in pieno volto, mentre cercava disperatamente di proteggersi. La scena ha avuto luogo sotto gli occhi del figlio dell'uomo e di altre persone presenti nell'area.Le urla, le grida e le richieste di aiuto hanno attirato l'attenzione delle persone intorno, inclusi altri genitori provenienti dalla palestra. Di fronte alla crescente tumulto, i ladri hanno preferito fuggire a bordo di un'Audi A3 di colore scuro, lasciando fortunatamente l'auto del proprietario al suo posto.