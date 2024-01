Tragedia a Como: due persone trovano la morte dopo un incidente in riva al lago

COMO - Una serata romantica si è trasformata in tragedia quando una coppia, dopo essersi vista parlare vicino al lago di Como, è precipitata in acqua a bordo di un grosso SUV Mercedes. I corpi di Tiziana Tozzo, 45 anni di Cantù, e Morgan Algeri, 38 anni di Brembate Sopra, sono stati recuperati questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco.L'incidente è avvenuto ieri sera alle 23 in una zona panoramica sul lago. Dopo una breve conversazione, il SUV ha improvvisamente preso velocità, salendo sul marciapiede, demolendo una panchina e sfondando la ringhiera prima di finire nelle gelide acque del lago di Como. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, ma la profondità del luogo ha reso necessaria l'opera dei sommozzatori, arrivati da Torino.Morgan Algeri era pilota presso la scuola di volo di Caravaggio, come evidenziato dai suoi profili social, che mostrano la sua passione per le attività subacquee e la moto. Tiziana Tozzo, invece, è stata descritta attraverso selfie e foto della sua vita quotidiana con il figlio adolescente.La dinamica dell'incidente rimane al momento incerta, e la polizia dovrà indagare sulle relazioni tra le vittime e condurre accertamenti tecnici sull'auto recuperata. La mancanza di telecamere nella zona rende la ricostruzione degli eventi più complessa, e la polizia dovrà considerare varie ipotesi, dall'errore al malore, senza escludere la possibilità di un gesto volontario.