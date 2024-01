Trinitapoli: Pd avvia consultazioni per alleanza ampia in vista delle elezioni amministrative 2024

Il Partito Democratico di Trinitapoli si prepara per una nuova fase politico-amministrativa in vista delle elezioni comunali del 2024. I primi incontri nel centrosinistra hanno evidenziato la volontà di costruire un'ampia alleanza che coinvolga tutte le forze politiche locali di questo schieramento. Dopo passaggi interni a ciascuna forza politica, l'obiettivo è un confronto aperto tra le parti per costruire un fronte unito in previsione delle elezioni amministrative nella primavera del 2024.Il segretario sezionale del PD, Donato Piccininno, ha sottolineato l'importanza di un grande senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra. Attraverso un comunicato stampa, Piccininno ha dichiarato: "La priorità è il bene della nostra comunità, chiamata a dare risposte importanti per uscire da una fase politicamente complessa. Ho chiesto, in accordo con la segreteria regionale del Partito Democratico, che la segreteria provinciale guidi questo percorso."Il segretario locale del Circolo di Trinitapoli ha sottolineato l'importanza di aprire una nuova fase attraverso un confronto costruttivo, posizionandosi come punto di riferimento per l'intero territorio. La richiesta di coinvolgere la segreteria provinciale riflette l'obiettivo di guidare il processo in modo inclusivo, favorendo la costruzione di un progetto politico e amministrativo innovativo e credibile. L'invito è a lavorare insieme nell'ottica di contribuire al progresso e al benessere della comunità locale.