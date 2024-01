Valerio Scanu torna con il nuovo singolo 'Presente'

S’intitola “Presente” il brano che segna il ritorno discografico di Valerio Scanu sotto l’etichetta Natyloveyou e distribuito da Ada Music.

“Presente”, disponibile da venerdì 19 gennaio su tutte le più importanti piattaforme di vendita digitale e streaming, è una canzone di forte impatto emotivo, dichiaratamente evocativa e autobiografica; racconta a tinte nostalgiche il rapporto figlio-padre in un crescendo: un legame che supera la morte e continua a essere radice luminosa nell’anima dell’artista di origini sarde che nel 2023 è convolato a nozze con il suo Luigi.

La melodia e il canto pop restano punti cardinali di una delle voci più belle del panorama italiano che continua, al di là delle mode, a credere nel bel canto e incidere brani senza tempo che indicano una scelta artistica precisa e controcorrente.

“Si tratta di un inno commovente all'amore, al ricordo e alla resilienza di fronte una perdita, con un messaggio di apprezzamento per la vita e per ciò che ci ha saputo donare - racconta Scanu, che aggiunge - in questo brano ho voluto, con i miei autori, abbracciare i ricordi dell’infanzia mettendo in risalto il profondo legame con mio padre da cui ho colto molti insegnamenti”.

“Presente”, che darà il titolo all’attesissimo album di inediti che uscirà nel corso dell’anno, è anche un videoclip che verrà rilasciato nei prossimi giorni per la regia di Marco Giacomozzi.