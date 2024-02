Aggressione a fratelli alberobellesi: arrestato 50enne per tentata estorsione e lesioni

MONOPOLI - Nel contesto di un evento musicale in un lido di Capitolo, a sud di Monopoli, due fratelli di 18 e 22 anni di Alberobello sono stati vittime di un'aggressione da parte di un 50enne di Noicattaro, impiegato nella sicurezza e dipendente di una società privata. L'uomo avrebbe sorpreso i giovani mentre si introducevano abusivamente nel lido e, in seguito, avrebbe richiesto loro denaro.Il 22 luglio 2023, in seguito al rifiuto dei due fratelli di pagare, l'addetto alla sicurezza avrebbe aggredito il 18enne e successivamente anche il fratello maggiore, causando loro traumi al volto valutati guaribili in circa 30 giorni. Le vittime hanno denunciato l'accaduto, dando il via alle indagini dei carabinieri.L'uomo di 50 anni è stato arrestato con le accuse di tentata estorsione e lesioni pluriaggravate. Attualmente si trova ai domiciliari, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta. L'episodio mette in luce la necessità di vigilanza nelle manifestazioni pubbliche e solleva interrogativi sulla sicurezza degli eventi, sottolineando l'importanza di misure adeguate per prevenire incidenti di questo genere.