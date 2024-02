Il Carnevale dai mille riti: giovedì U’n dondr e Festa dell'Orso

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano N630 si avvicina al clou degli eventi con la prima grande parata del “Revival Party” in programma per domenica dalle ore 15.30 e il grande after show sull’Amaro Mediterraneo Stage che ospiterà il concerto di Alan Sorrenti, Jo Squillo e Denny Losito (Double Dee) pronti a farci tuffare nelle atmosfere degli anni ’70, ’80 e ’90.Intanto godiamoci un altro Giovedì di Carnevale pieno di appuntamenti. Oggi 1 febbraio, alle ore 18.00 rivive da Piazza Teatro il suggestivo rito “U’n dondr”, un allegro e musicale corteo degli alunni del I Circolo Didattico Minzele-Parini che, in collaborazione con l’Associazione Carl Orff, offrirà esibizioni musicali e balli per le vie del centro storico, anche a tema “viaggio nel tempo”. Le esibizioni si concluderanno in largo Porta Nuova con una grande ensemble musicale che vedrà la partecipazione di circa 340 bambini e circa 500 adulti.Nel ricco programma di questo giovedì carnevalesco anche: alle ore 18:30 “Farinella in Padella” a cura di Teatro dei Leggeri in Piazza Plebiscito (lettura animata per bambini) e alle ore 19.30 “FestivalBal” a cura dell’Ass. Culturale Filourinella presso Piazza Farinella.Infine, stasera tornerà il Corteo del Giovedì dedicato alle “femm’n’ accasat” (le donne sposate). Il raduno dell’allegro corteo, fra pizzi e veli bianchi, è alle ore 20.00 da piazza San Domenico.Domani, 2 febbraio, Giorno della Candelora, c’è grande attesa per la Festa dell’Orso: l’associazione Hybris propone lo spettacolare oracolo meteorologico in veste teatrale e folkloristico. Il programma prevede la partenza del corteo “La festa dell’orso” alle ore 19.30 e alle ore 20.00 la rappresentazione del processo all’orso in Piazza Teatro. Tutto questo e molto altro ancora, in attesa della prima grande parata: domenica 4 febbraio alle ore 15.30 parte il Revival Party.Seguiranno le sfilate di domenica 11 febbraio (start ore 11), martedì 13 febbraio (start ore 19.00) e sabato 17 febbraio (start ore 19.00).INFO TICKETI biglietti delle sfilate e degli eventi organizzati all’interno della manifestazione del Carnevale di Putignano 2024 sono acquistabili sul sito Carnevale di Putignano 2024 (e tramite piattaforma oline DoItYourself), nell’HUB della Fondazione del Carnevale di Putignano (prossima apertura) e in tutte le ricevitorie in cui è presente il servizio offerto da DoItYourself.