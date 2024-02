Amministrative 2024: nasce il movimento civico 'Trinitapoli Futura'

Un comunicato importante e circoscritto del movimento: "Dopo la pagina più difficile per la storia di Trinitapoli, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale per pressanti condizionamenti della criminalità organizzata, è ora di voltare pagina. Bisogna affermare e realizzare un nuovo modo di fare politica per il bene comune. E’ necessario - continua la nota a firma dei coordinatori Antonia Giannella, Fabio Achille e Michele Triglione - un radicale rinnovamento della classe politica cittadina, intraprendendo un percorso alternativo serio che che consente, finalmente, di parlare di idee, di progetti, di proposte. Abbiamo il bisognodi restituire dignità all’azione politica della Città. Noi ci siamo - conclude il comunicato del movimento - noi siamo Trinitapoli futura costruiamo insieme la nostra Trinitapoli".

- Lancio ufficiale, nella giornata di oggi 20 febbraio, del progetto politico a Trinitapoli, in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, di un movimento costituito dall’unione di alcuni partiti del centro sinistra come Italia Viva, Movimento Con e attivisti Cinquestelle, da cui nasce la lista civica Trinitapoli Futura insieme ad esperienze civiche.