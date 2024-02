Trinitapoli: dal Corriere della Sera riconoscimento studio legale Francesco Di Natale nella superclassifica degli studi legali d’Italia

Grande soddisfazione per il legale Francesco Di Natale: "Sono particolarmente soddisfatto di questo ulteriore tassello che si aggiunge ai riconoscimenti degli anni scorsi ottenuti dal quotidiano sole 24ore e che premia un lavoro intenso che ci proietta tra le migliori realtà nazionali capaci di innovarsi e garantire standard di tutela sempre elevati,questo prestigioso titolo -continua l'avv. Francesco - di cui l’autorevole quotidiano ci ha insignito è il frutto dell’intenso lavoro condotto in questi anni con professionalità ed impegno al fine di garantire un’assistenza sempre più qualificata e specializzata per la nostra clientela. Ringrazio mia moglie Stefania per il suo intenso e scrupoloso lavoro, i miei collaboratori e tutti i clienti che ci hanno sostenuto".

Grande soddisfazione, anche per quest’anno, per lo studio legale di Natale dell'avv. Francesco Di Natale di Trinitapoli nella Bat, che nella classifica stilata da il Corriere della Sera di lunedì 19 febbraio 2024 lo studio legale casalino compare tra gli ottantasette studi legali d'Italia finalisti. Il contest avviato mesi fa dal quotidiano ha testato tra gli studi legali Italiani quelli più strutturati, con capacità di innovare, valorizzare donne e giovani e svolgere attività collaterali. Una commissione scientifica ha vagliato migliaia di candidature analizzando vari parametri tra i quali: numero di sedi operative, di clienti dentro e fuori regione, aumento del trend del numero di dipendenti e collaboratori, pubblicazioni.