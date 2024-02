Bari potrebbe accogliere un grattacielo di 120 metri nel quartiere Japigia

BARI - Il quartiere Japigia di Bari potrebbe presto trasformarsi, con l'aggiunta di un imponente grattacielo che potrebbe rivaleggiare con le icone architettoniche di città come Parigi e, chissà, anche New York. Il progetto, denominato "Seven 41", prevede la costruzione di un complesso immobiliare di alto livello, situato in via Caldarola all'angolo con via Oberdan, alle spalle dell'ex Fibronit, che è destinato a diventare il Parco della Rinascita.Il grattacielo proposto avrà un'altezza di 120 metri e sarà parte di un grande complesso che includerà un hotel, uffici e parcheggi interrati. Il progetto è stato commissionato da Opera Prima Srl, società di proprietà di Antonio Albanese, imprenditore di Massafra ed editore della Gazzetta del Mezzogiorno, e redatto dallo studio milanese ACPV Architects.L'area interessata dal progetto si estende su oltre 20.000 metri quadrati, acquisiti all'asta per 5 milioni di euro. Metà di questa area sarà destinata a uso residenziale, mentre l'altra metà sarà destinata a uso commerciale e uffici. La richiesta per il progetto è stata presentata al Comune di Bari e attualmente il progetto è sotto esame dell'Urbanistica del Comune, poiché richiede una variante al piano regolatore.Se il progetto dovesse essere approvato, il quartiere Japigia potrebbe trasformarsi radicalmente, diventando un punto di riferimento architettonico per la città di Bari e una testimonianza della sua crescita e sviluppo urbano.