'Best value award Puglia', le aziende che creano valore: venerdì a Bari la cerimonia di premiazione delle eccellenze pugliesi

BARI - Si terrà venerdì prossimo a Bari la cerimonia del premio “Best Value Award” dedicato alle aziende del territorio che si sono distinte per la loro capacità di creare valore. La manifestazione, giunta in Puglia alla terza edizione, si svolgerà dalle ore 10 presso “Sala Porta Futuro” nella ex manifattura dei tabacchi. Nata da un progetto di “Imprenditore Smart” e organizzata in collaborazione con il Consorzio Mestieri Puglia e Porta Futuro Bari, l’iniziativa si basa su una ricerca condotta sui dati di bilancio dell’esercizio 2022 che ha coinvolto oltre 15 mila imprese pugliesi. Si punta così a riconoscere numerose eccellenze locali e premiare gli imprenditori che con coraggio, dedizione e visione hanno raggiunto traguardi di rilievo.Di tali imprese viene calcolato, sulla base di criteri finanziari, l’equity value e il suo tasso di variazione rispetto all’anno precedente, giungendo alla individuazione delle 40 aziende che hanno realizzato la migliore performance in termini di crescita. Non ci si limita a considerare il fatturato, né il profitto, né il raggiungimento di specifici obiettivi. Si indaga, attraverso una metodologia di ricerca quantitativa (fondata su un attendibile metodo di valutazione impiegato nelle transazioni societarie) la capacità di creare valore e crescere in maniera sana e finanziariamente sostenibile. Tale valore, gradualmente, genera anche positivo impatto sociale, contribuisce alla sostenibilità, allo sviluppo, al benessere collettivo, ad una migliore qualità della vita per tutti.Per rendere omogeneo il confronto, le imprese sono suddivise in quattro classifiche in base al range di valutazione dell’azienda: tra 5 e 10 milioni di euro; tra 10 e 50 milioni; tra 50 e 100 milioni; oltre 100 milioni. Dal 2022, inoltre, è stata introdotta un’altra categoria per quelle imprese che hanno saputo migliorare costantemente il proprio valore nell’arco dell’ultimo quinquennio dimostrando resilienza.Per ogni categoria saranno premiate 10 aziende. La premiazione sarà preceduta dalla presentazione della ricerca: un report contenente analisi sintetica dei contesti economici di riferimento, il metodo di valutazione adottato, le classifiche e le schede delle aziende con la crescita più significativa.