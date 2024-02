Boxe, torneo regionale 'Pb Cup': trionfa il barlettano Francesco Cannito

BARLETTA - Domenica 18 febbraio si è disputato, presso il Palazzetto “G. Panunzio” di Molfetta, il Torneo Regionale "Pb Cup" indetto dal comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana, organizzato dal Team Sgaramella.Il torneo, aperto a tutte le categorie, ha visto la partecipazione dell'atleta di Boxe Francesco Cannito di soli 15 anni.Il giovanissimo atleta barlettano (categoria Junior 60 chilogrammi), in finale è stato protagonista di un match spettacolare, annoverato dagli addetti ai lavori tra i più belli incontri del torneo, aggiudicandosi così l'oro contro il coriaceo pugile tarantino con all’attivo 10 match e una sola sconfitta.Grande soddisfazione ha espresso il Maestro Antonio Cinieri, Tecnico di Secondo Livello :” Un risultato straordinario che premia gli sforzi profusi quotidianamente nella palestra Gladiator Gym Petrosyan Accademy Barletta. È stato un match molto impegnativo contro un avversario che sapevamo fosse molto esperto, pericoloso e scomodo ma non ci siamo persi d’animo, anzi, abbiamo puntato al massimo riconoscimento sin dal primo minuto dell’incontro. Gli impegni, ad ogni modo, non finiscono qui: dopo il meritato riposo, siamo proiettati in avanti verso obiettivi sempre più ambiti e avversari sempre più quotati. Il campionato italiano ci aspetta”!“Il nostro modo di lavorare è molto ferreo- ha spiegato il Maestro Domenico Dipaola, Responsabile della Asd Gladiator Gym Petrosyan Accademy Barletta-prima di far salire un atleta sul ring aspettiamo che la sua preparazione sia perfetta non solo sul piano fisico ma anche emotivo. L’obiettivo che ci eravamo prefissati per Francesco- ha proseguito - era quello di fargli fare un bel torneo, il risultato non è stato buono ma ottimo poiché abbiamo addirittura conquistato il massimo riconoscimento: l’oro. Siamo orgogliosi- ha dichiarato- che dopo soli 4 anni di attività, la nostra Associazione Dilettantistico Sportiva abbia raggiunto massimi livelli agonistici non solo nel pugilato ma anche nel k1, disciplina che mi onoro di insegnare. Colgo l’occasione – ha concluso Dipaola-per annunciare altre due sfide importanti che ci vedranno impegnati a partire dal mese di marzo: le competizioni pugilistiche verso le finali del Campionato Italiano e il Torneo Esordienti che vedrà la partecipazione di ben cinque atleti della nostra Associazione”.“Il pugilato è passione, felicità e dolore- ha dichiarato il vincitore Francesco Cannito- sul ring non è la forza che conta ma le emozioni, sono loro che ti guidano verso la vittoria. E’ stato un match molto equilibrato, bello e spettacolare – ha spiegato emozionato Francesco- ho avuto la fortuna di combattere con un avversario leale, con una solidissima tecnica ma non scorretto. Quindi il match è stato pulito e alla fine il verdetto mi ha dato la vittoria. Ringrazio il mio Maestro, la mia famiglia che mi sostiene, la Federazione, gli organizzatori”.