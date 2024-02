Busto Arsizio, al Teatro Sociale la cerimonia di chiusura con i talenti dello sport

BUSTO ARSIZIO - Al teatro Sociale si è chiuso l’anno della città dedicato allo sport in tutte le sue sfumature con una cerimonia di chiusura che ha messo insieme talenti dello sport, grandi eventi e performance artistiche in una sala piena di giovani speranze dello sport cittadino.

Oltre agli amministratori pubblici, capitanati dall’assessore allo Sport Maurizio, c’erano i protagonisti delle tante discipline sportive che si praticano in città.

Sul palco hanno sfilato campioni affermati come Giuditta Lualdi che difende i colori della Uyba, le draghette del nuoto sincronizzato che hanno vinto il campionato italiano e rappresenteranno l’Italia ai mondiali di Doha, ai campioni della boxe con l’evento Boxing road to Paris (4-11 marzo all’e-Work Arena) con la Master Boxe a fare da organizzatrice.

Emozionante momento al Busto Arsizio Città dello Sport, è stata l’intervista con l’indimenticabile Evaristo Beccalossi, moderata per l’occasione da Christian Gaston Illan di Beesness magazine. Una leggenda che ha fatto la storia del calcio.

La serata ha visto alternarsi sul palco numerosi campioni e ha suggellato un anno di grande sport che ha messo in risalto la città per i tanti impianti sportivi e per i risultati ottenuti in molte discipline.