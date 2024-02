Caffè filosofici a Monopoli: 'Frammenti utopici della fantascienza' con i docenti Liborio Dibattista e Roberto Anglani

MONOPOLI - Penultimo appuntamento dei Caffè filosofici domenica 25 febbraio alle 17.30 alla Biblioteca Rendella di Monopoli con Frammenti utopici della fantascienza.Sul palco saliranno i professori Liborio Dibattista e Roberto Anglani che attraverso pretesti della letteratura e del cinema di fantascienza porteranno il pubblico a riflettere sull’idea di luogo (topos): buono, cattivo, altro, negato; Eutopia, Distopia, Eterotopia, A-topia. E di come questi luoghi finiscano per definire o anche negare la nostra umanità.“Il mondo della vita sta cambiando e con esso lo sguardo dei filosofi – dichiara Dibattista. Oggi dobbiamo rapportarci a umanoidi, robot sempre più interattivi, oltre che all'universo cyborg. Era questa un'utopia solo qualche decennio fa. Parliamone senza timori o pregiudizi”.Ancora una volta specialisti del settore si confronteranno e proveranno a dare risposte ad un pubblico che anche in questa edizione si è mostrato partecipe e interessato.BiografieLiborio Dibattista ha insegnato Storia della Scienza presso l'Università degli Studi di Bari. Laureato in Filosofia e in Medicina, ha orientato la sua ricerca sulla Storia della Medicina, sulla Didattica della Scienza e sulla Linguistica Computazionale. Suoi saggi sono stati pubblicati, tra gli altri, da Mondadori, Hoepli, Franco Angeli.Roberto Anglani, dottore di ricerca in fisica teorica, si occupa di ricerca industriale nel campo dell'intelligenza artificiale e della scienza dei dati. Ha svolto attività di ricerca scientifica in fisica delle particelle e astrofisica presso l’Argonne National Laboratory (Chicago, USA). Successivamente ha lavorato nel settore del risk management.Il ciclo di incontri Caffè filosofici a cura dell’Associazione Ubuntu – non solo Teatro Aps, in collaborazione con la Società filosofica Italiana – Bari e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, è gratuito e ad ingresso libero.L’ultimo appuntamento della rassegna 2023/2024 è previsto domenica 10 marzo con la professoressa Annalisa Caputo che parlerà della ‘Filosofia ai confini del sapere’.Le bibliografie utilizzate per la realizzazione di ciascun appuntamento sono disponibili presso la Biblioteca Rendella e Mondadori bookstore di Monopoli alla fine di ogni evento.: Associazione Ubuntu non solo teatro aps-associazioneculturale.ubuntu@gmail.com tel. 339/4695481