Trinitapoli, Noi Moderati presente nel centro ofantino con la neo coordinatrice Maria Teresa Salerno

Si guarda a Trinitapoli, dove si vota per le le elezioni amministative dell’8 e 9 giugno E’ una donna la commissaria cittadina di Noi Moderati nel comune ofantino di Trinitapoli. Si tratta della signora Maria Teresa Salerno, la quale con il suo impegno rappresenta la presenza del partito in un territorio importante della provincia di Barletta – Andria – Trani e in un comune che ha saputo organizzarsi e rispondere alla crescente domanda di politica attiva che arriva dai cittadini.





"Noi Moderati cresce e si struttura sul territorio della nostra provincia, sempre improntato ai principi che ispirano la nostra azione politica, che è liberale e riformista, vicina alle persone e a stretto contatto con i territori”, dichiara il coordinatore provinciale Rocco Dileo.“Ai neo commissari cittadini dei comuni di Barletta, Trani e Trinitapoli – conclude – auguro buon lavoro per incidere concretamente sul dibattito e sull’azione politica locale".

Parte da Barletta, Trani e Trinitapoli l’azione politica di Noi Moderati nei comuni della sesta provincia pugliese. Il coordinatore provinciale della Bat Rocco Dileo, consigliere comunale a Barletta, in accordo e condivisione col coordinatore regionale e vice presidente nazionale del partito Luigi Morgante, ha infatti nominato i commissari cittadini del partito guidato dall’onorevole Maurizio Lupi.