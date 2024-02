CASTELLANA GROTTE - Tre incontri gratuiti di approfondimento per educare alla salute i più piccoli a Castellana Grotte (Ba). A proporli è Essenza – Ballo e Fitness, centro sportivo guidato da Annalisa D’Aprile che nella sua proposta include anche corsi di allenamento funzionale dedicato ai bambini a partire dai 4 anni. Si inizierà il 15 febbraio 2024 con “Conosco quello che mangio”, per poi proseguire il 29 febbraio con “Allenarmi mi protegge” e concludere il 14 marzo con “Giocando insieme”.Giovedì 15 febbraio dalle ore 17:45 alle ore 18:15 appuntamento con la biologa nutrizionista pediatrica Elisa Cannoletta per “Conosco quello che mangio”, approfondimento su cibo e alimentazione dedicato ai bambini, per guidarli passo passo ad una piccola introduzione sull’educazione alimentare e mostrare in maniera comprensibile anche ai più piccoli perché è importante mangiare bene per crescere forti. Giovedì 29 febbraio, sempre dalle 17:45 alle 18:15, appuntamento con il fisioterapista Roky Barbaro della Kinesport Phisio per l’incontro dal titolo “Allenarmi mi protegge”, dedicato a sottolineare l’importanza dell’allenamento e dello sport praticato nella giusta maniera fin da piccoli. Infine, giovedì 14 marzo, sempre dalle 17:45, sarà la volta di “Giocando insieme”, incontro di Pet Therapy con Manuela, Arianna e la dolce barboncina toy Nina, che mostreranno quali sono i benefici che può apportare il contatto e l’interazione con gli animali da compagnia. A tutti gli appuntamenti, per i bambini già iscritti al corso di Functional Baby di Essenza, seguirà l’allenamento a cura di Annalisa.“Da qualche mese ho introdotto fra i corsi di Essenza l’allenamento funzionale per bambini, che è stato accolto con molto entusiasmo da tanti genitori. – sottolinea Annalisa D’aprile – Oltre ad allenarsi con impegno ed entusiasmo, i bambini sono sempre molto curiosi e durante le lezioni fanno tante domande. Questo mi ha dato la spinta per organizzare questi incontri, augurandomi di poter dare seguito alla loro curiosità con l’ausilio di esperti, che approfitto per ringraziare per aver risposto al mio appello. È importante educare fin da molto piccoli i bambini alla salute, a come allenarsi nel modo giusto in base all’età, a come mangiare in modo sano e a come relazionarsi con gli animali di compagnia. È questo il messaggio che voglio trasmettere ai piccoli e spero che arrivi forte e chiaro”.Gli appuntamenti sono dedicati ai bambini dai 4 anni in su. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero 328.1460209. Essenza – Ballo e Fitness è in via San Benedetto n. 6 a Castellana Grotte. Tutte le informazioni sono anche sulla pagina Facebook e il profilo Instagram ufficiali.