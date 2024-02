Chiesa Bari: conferito a Padre Gerardo Cioffari il titolo di Maestro in Sacra Teologia

BARI - Il Maestro dell’Ordine dei Predicatori, fr. Gerard Francisco Timoner III OP, dopo aver esaminato insieme al Consiglio Generalizio la richiesta inoltrata dal Capitolo Provinciale della Provincia “San Tommaso d’Aquino in Italia”, celebrato nel Convento di Madonna dell’Arco (Napoli) dall’1 al 9 luglio 2021, ha conferito in data 25 febbraio 2024 il grado di Maestro in Sacra Teologia a Fr. Gerardo Cioffari OP.Il Priore e la Comunità dei Frati Domenicani del Convento “San Nicola” in Bari si uniscono alla gioia del loro Confratello per questo prestigioso titolo onorifico accademico conferitogli dall’Ordine, in riconoscimento dei suoi studi e ricerche nel campo della storia e della teologia.Fr. Gerardo Cioffari è nato a Calitri (AV) il 1° dicembre 1943.Sacerdote domenicano nel 1970, si è laureato in Teologia Ortodossa al St. Vladimir’s Theological Seminary di New York (1973), ove ha seguito i corsi di Sergej VERCHOVSKOJ, John MEYENDORFF e Alexander ŠMEMANN, ed in Scienze Ecclesiastiche Orientali al Pontificio Istituto Orientale di Roma (1977), con una tesi su “La Sobornost’ nella teologia russa dalle origini al 1907”.Come membro della comunità domenicana, cui dal 1951 è affidata dalla Santa Sede la Basilica di San Nicola, dirige il Centro Studi Nicolaiani ed è responsabile dell’Archivio e della Biblioteca della Basilica. All’Istituto Ecumenico di Bari (poi sezione della Facoltà Teologica Pugliese) ha insegnato Storia della Teologia Russa e Storia della Teologia orientale e occidentale. È autore di numerosi studi sul pensiero filosofico e teologico russo. Ha tenuto conferenze in russo a San Pietroburgo, Mosca e Kiev, partecipando a numerosi convegni cattolico-ortodossi.Verso la fine degli anni Settanta è approdato a ricerche di carattere storico su San Nicola, sul quale la sua opera fondamentale è stata “San Nicola nella critica Storica”, e nel 1990 ha fondato la rivista “Nicolaus” (che oggi ha anche una sezione teologica). Nel 2010 ha fondato ed inviato via mail ad oltre 400 amici di San Nicola quasi 150 numeri del giornale “St Nicholas News” (inglese, italiano, francese e russo). Vari scritti su san Nicola sono stati pubblicati in Russia, oltre che in Serbia, Croazia, Romania, Ceco- Slovacchia, Albania.Sull’Ordine dei Predicatori cui appartiene ha scritto tra l’altro “Domenicani nella storia” (in due volumi), “San Domenico”, “La presenza domenicana a Bari”.