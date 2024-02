Comune di Taranto, Ligonzo (Cisl FP): assunzioni di personale e formazione digitale per cambiare la PA

TARANTO - Nell'era digitale, l'efficienza e l'accessibilità dei servizi pubblici sono parametri essenziali per una buona governance. Tuttavia, la pubblica amministrazione un'esperienza utente ottimale e ad adottare le nuove tecnologie in modo efficace. Nonostante ciò, la pubblica amministrazione spesso fatica spesso a garantire una user experience di qualità e l'integrazione delle nuove tecnologie.Per ridurre il gap digitale e facilitare il cambiamento, Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della Cisl FP di Taranto, afferma che il sindacato ha sempre sostenuto la necessità di assumere nuovo personale per favorire il turnover e non gravare sempre sugli stessi lavoratori, potendo così contare sulle nuove generazioni che sono al passo con le nuove tecnologie.Il gap digitale rappresenta un ostacolo significativo che richiede soluzioni innovative e un impegno politico deciso per colmarlo. Attraverso la digitalizzazione dei processi, la formazione e la sensibilizzazione, la collaborazione pubblico-privata e la protezione dei dati, è possibile migliorare l'efficienza dei servizi pubblici e garantire un accesso equo per tutti i cittadini. Semplificare il workflow con piattaforme online e trasformare la documentazione cartacea in digitale può rendere l'erogazione dei servizi più snella e facile d'uso.Ligonzo afferma che è fondamentale ridurre il divario digitale investendo nella formazione dei dipendenti pubblici e nella sensibilizzazione digitale dei cittadini riguardo alle nuove tecnologie e ai servizi online. Campagne di informazione efficaci possono sfidare la resistenza al cambiamento e favorire l'utilizzo dei servizi digitali.Inoltre, le collaborazioni con il settore privato possono portare a partnership strategiche per promuovere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie innovative, come l'IA e l'automazione, al fine di affinare i processi pubblici.Garantire la sicurezza e la privacy dei dati dei cittadini è fondamentale per promuovere la fiducia nell'uso dei servizi digitali della pubblica amministrazione, conclude Ligonzo. pertanto misure adeguate di sicurezza saranno incentivi per la fiducia nella digitalizzazione dei servizi pubblici.