Al Teatro AncheCinema si presenta lo spettacolo ‘Walt Cent’anni di Fantasia’

- Domenica 11 febbraio presso il Teatro “AncheCinema” (Corso Italia 112 Bari), sarà presentato lo spettacolo-concerto animato “WALT Cent'anni di Fantasia” che celebra il genio di Walt Disney, in occasione del suo centenario, con la magia che ha affascinato intere generazioni.L’evento sarà presentato dall’Associazione Culturale “Vitruvians Performing Arts”, nata nel 2010 per iniziativa di alcuni giovani, per creare un luogo di condivisione dove poter mettere a tema i bisogni, i desideri, la centralità dell’uomo e la sua dignità in tutte le attività. Fucina di idee e talenti del territorio con la passione per l’arte e il sociale, inteso come possibilità di entrare in una relazione di arricchimento con l’altro, esprimendosi attraverso le diverse forme che l’Arte offre con idee creative e innovative, cercando spesso di integrare settori e ambiti apparentemente diversi e slegati.Nel corso degli anni ha prodotto autonomamente numerosi progetti e spettacoli (anche inediti), spaziando dal Teatro per ragazzi, al Teatro Classico e Musical, a Concerti e Spettacoli di Danza, ma anche laboratori ed eventi specifici, tra cui Viandarte (per il Festival delle arti di strada di Bari del 2017). “Vitruvians Performing Arts” è una realtà associativa ed una compagnia variegata e fluida, dove idee e progetti prendono forma grazie alla fondamentale compresenza di artisti/tecnici dalle specifiche peculiarità. Oggi “Vitruvians Performing Arts”, guidata dal presidente Vincenzo Granieri, conta 40 membri attivi, abili nelle più disparate arti e attività tecnico-organizzative. Dagli esordi produce autonomamente spettacoli calcando i principali palcoscenici del territorio.Gli spettacoli saranno presentati l’11 febbraio alle 16,30 e alle ore 20 per la regia di Vincenzo ‘Vinz’ Granieri, la direzione canto di Claudia Cusumano e la direzione danza di Valentina Vitone, con la partecipazione di 25 artisti tra cantanti, attori e ballerini, presentazione di 60 musiche di successo, 30 tra le più belle storie classiche e moderne, 60 personaggi in scena, 200 costumi. Scenografie di Damiano Pastoressa, Silvia Giancane e Luciana Ferri.Parteciperanno tra attori cantanti e ballerini: Pierpaolo Scelsi, Angelica Andriani, Giada Caricola, Miriam Carrano, Claudia Cusumano, Ilaria Lavermicocca, Nicolò Lavermicocca, Davide Romeo, Giusy Spano, Federica Spinosa, Cesare Velluto, Marco Vino, Sabrina Biallo, Adriana Camposeo, Alessandro Catino, Martina Genchi, Tia Granieri, Vinz Granieri, Bruno ‘Stik’ Kuqi, Giada Mizzi, Francesco Morales, Alessia Sannicandro, Alessandra Vasalluccio, Valentina Vitone.Ticketing e prenotazione biglietteria onlineInfotel: WhatsApp 328.2459669.Previste riduzioni del 25% per bambini under 10 anni e over 65.