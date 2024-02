Consiglio regionale: approvata la mozione per sostenere la modifica della Legge di Bilancio aumentando aiuti sociali per l’affitto casa e per la morosità incolpevole

BARI - Il Consiglio regionale ha approvato la mozione di cui è prima firmataria la consigliera Lucia Parchitelli (PD), con la quale si impegna la Giunta regionale a intervenire urgentemente, anche attraverso l’ANCI, presso il Governo affinché la Legge di Bilancio venga modificata nel senso di reintegrare, aumentandola adeguatamente, la dotazione finanziaria degli aiuti sociali per l’affitto casa e per la morosità incolpevole, prevedendo altresì uno stanziamento pluriennale, destinato ai Comuni e agli enti gestori di edilizia pubblica, per l’acquisto di nuove unità immobiliari ed il recupero di case popolari oggi inutilizzate; a intervenire urgentemente presso il Governo affinché la Legge di Bilancio venga modificata nel senso di riservare la possibilità dei proprietari di avvalersi della “cedolare secca” solo a fronte di canoni concordati e sostenibili, e di aggravare le aliquote dell’IMU per i proprietari che lasciano propri immobili vuoti senza giusta causa invece di destinarli ad alleviare l’emergenza abitativa; a chiedere a tutti i parlamentari del territorio di farsi portatori in sede di Governo di tali richieste, impegnandosi a inviare questo documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutti i Gruppi parlamentari.