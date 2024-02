Dormiva durante l'orario di lavoro: Amiu sospende dipendente

BARI - Un caso di assenteismo ha scosso un'azienda municipalizzata a Bari, con un dipendente Amiu sorpreso a dormire nella propria abitazione anziché svolgere i compiti assegnati. Il dipendente avrebbe dovuto svuotare i cestini e spazzare lungo corso Cavour, ma è stato scoperto a riposare durante l'orario di lavoro.Di fronte a questa violazione dei doveri lavorativi, l'azienda ha preso provvedimenti e ha sospeso il dipendente per 10 giorni dal lavoro. Inizialmente si era propenso per il licenziamento, ma il legale dell'uomo è riuscito a trovare un accordo, sottolineando la presunta unicità del caso.Tuttavia, l'episodio ha portato l'Amiu Puglia a prendere seriamente in considerazione il problema dell'assenteismo all'interno dell'azienda. Per affrontare la questione, è stata decisa l'istituzione di una task force interna a Bari per monitorare attentamente l'andamento del lavoro dei dipendenti e garantire un adeguato controllo sul rispetto degli orari e dei compiti assegnati.Questa iniziativa mira a promuovere una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti e a garantire un servizio efficiente e di qualità per la città di Bari. L'azienda si impegna così a tutelare l'interesse pubblico e a mantenere elevati standard di professionalità e trasparenza nelle proprie attività.