Fotogramma dopo fotogramma, il momento in cui uno squalo tigre ingoia una... macchina fotografica

LECCE - Una macchina fotografica è stata trovata "nelle fauci di uno squalo" nell'aprile 2022. Tutto è iniziato quando il curioso squalo tigre ha deciso di mangiare la macchina fotografica subacquea di un sub, trasformandola nella sua prossima gustosa sorpresa. Come si vede nel video che gira su internet, lo squalo morde la telecamera e mentre cerca di ingoiarla si rende conto che non è un piacere, quindi la getta sulla sabbia e nuota via. La telecamera, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha registrato l'intera scena da molto vicino. Il sub ha poi ripreso il video e lo ha postato sui social con la didascalia "Yummy".