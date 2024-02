Gaza: verso intesa per tregua di 6 settimane. Pressing Italia-Vaticano

Spiragli di tregua per la Striscia di Gaza dopo gli ultimi contatti mediati tra Israele e Hamas. Lo stop al conflitto potrebbe essere di 6 settimane.Intanto sale il pressing di Italia e Vaticano su Israele. "Troppi morti civili", affermano il ministro degli Esteri Tajani e il Segretario di Stato della Santa Sede Parolin. Secca replica dell'ambasciatore dello Stato ebraico a Roma Bar: "Tajani si sforzi per evitare vittime civili. Questa è l'ora in cui vediamo chi sono i veri amici", sostiene durante il ricevimento per i 75 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Israele.Passano nel frattempo alla Camera, dopo una telefonata Meloni-Schlein, le mozioni su Gaza della maggioranza, di Azione, di Italia Viva e quella del Pd per "un immediato cessate il fuoco umanitario". M5s si differenzia: "Il governo prenda posizione su Rafah".