Geolier trionfa nella serata delle cover a Sanremo 2024

Nella quarta serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo, dedicata alle cover, Geolier ha conquistato il primo posto, seguito da Angelina Mango al secondo e Annalisa al terzo. L'evento è stato condotto da Amadeus, affiancato dalla nuova co-conduttrice Lorella Cuccarini, che ha fatto ballare il pubblico con i suoi successi, tra cui "La notte vola".Ogni artista in gara ha interpretato un brano del passato con un ospite a scelta, mentre ci sono state incursioni sorpresa di Rosario Fiorello. Durante la serata, Amadeus ha letto un comunicato condiviso con gli agricoltori presenti a Sanremo e Dargen D'Amico ha lanciato un appello per il cessate il fuoco, mentre Big Mama ha incoraggiato le donne a non avere paura e a far sentire la propria voce.Tra gli ospiti illustri, il Principe Alberto di Monaco seduto sul Palchetto d'Onore e il pilota di MotoGP Pecco Bagnaia che ha condiviso la sua passione per la musica. Arisa ha emozionato il pubblico esibendosi dal Suzuki Stage di Piazza Colombo.Inoltre, le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci hanno presentato il film "Volare", debutto alla regia della stessa Buy, mentre è stato salutato il cast della fiction "Mameli". Gigi D'Agostino ha infiammato il palco della Costa Smeralda e, a ventisette anni dalla loro vittoria, i Jalisse sono tornati sul palco del Teatro Ariston per cantare "Fiumi di parole".