Grave incidente in via D’Annunzio a Palese: schianto frontale tra un’Audi e un furgoncino

BARI - Nel pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente in via D’Annunzio a Palese, coinvolgendo un’Audi e un furgoncino. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’auto avrebbe effettuato un’inversione a U per raggiungere l’aeroporto dopo averlo superato, causando così lo scontro frontale con il mezzo in transito che non è riuscito ad evitare l’impatto.L’uomo alla guida dell’Audi ha riportato un trauma cranico e toracico-addominale ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Accanto a lui si trovava anche la moglie, che è stata trasportata in codice giallo per un trauma facciale sempre al Policlinico, a bordo dell’ambulanza India della postazione 118 di San Paolo.Sul furgoncino viaggiavano due operai che lavorano in aeroporto, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale Di Venere dall’ambulanza della postazione 118 di Palese.L'incidente ha causato gravi conseguenze per tutti i coinvolti, richiedendo interventi medici immediati e trasporti d'urgenza nei centri ospedalieri della zona. Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell'incidente per determinare le eventuali responsabilità e garantire la massima sicurezza sulle strade della città.