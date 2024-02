Nuovo capo delle Forze armate ucraine nominato dal presidente Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato il generale Oleksandr Syrsky come nuovo capo delle Forze armate, in sostituzione di Valery Zaluzhny. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky tramite Telegram. Syrsky, che fino ad ora ricopriva il ruolo di comandante delle forze di terra, assumerà ora la leadership delle Forze armate ucraine in un momento di crescente tensione con la Russia.Le forze russe stanno attaccando la città di Avdiivka nell'Ucraina orientale con un grande dispiegamento di forze, secondo quanto riferito dal sindaco locale, definendo la situazione "semplicemente irreale". Nel frattempo, nella città di Odessa, si sono verificati attacchi di droni russi durante la notte, causando danni a una scuola e a un edificio in costruzione. Non sono stati segnalati né morti né feriti, ma le forze dell'ordine e gli operatori del pronto intervento sono sul posto per valutare la situazione.