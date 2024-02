I supermercati A&O e Famila richiamano patate fritte surgelate per possibile presenza di larve di insetti

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza di residui di insetti nelle confezioni. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 1 kg. Le confezioni richiamate sono identificabili dal numero di lotto AB23343 e dalla data di scadenza 12/2025 (codice EAN 8003100918444). Le patate fritte surgelate richiamate per Selex Gruppo Commerciale Spa, proprietario delle insegne A&O e Famila sono state prodotte dall’azienda Pizzoli Spa nello stabilimento attivo di via Zenzalino Nord 1, a Budrio, nella città metropolitana di Bologna.





È fondamentale che i consumatori verifichino attentamente le confezioni acquistate, facendo riferimento al lotto e alla data di scadenza indicati sul retro della confezione. La possibile presenza di larve di insetti nel peperoncino macinato solleva preoccupazioni legate alla sicurezza alimentare. Le larve di insetti, se consumate accidentalmente, possono causare disagi gastrointestinali e, in alcuni casi, reazioni allergiche. Inoltre, la contaminazione da insetti potrebbe portare a problemi di natura igienico-sanitaria.





Per precauzione Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” invita i consumatori che hanno acquistato prodotti appartenenti a questo lotto. affinché il richiamo sia efficace, a non consumarli e a restituirli al punto vendita.

ROMA - La catena dei supermercati A&O e Famila, a tutela della salute dei consumatori, ha segnalato sul proprio sito internet, dedicato agli avvisi di richiamo dei prodotti, il richiamo in via precauzionale da parte del produttore di un lotto di patate fritte surgelate a marchio Happy Dì, linea di prodotti primo prezzo del Gruppo Commerciale Selex.