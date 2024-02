Imprenditore di Brindisi denunciato per vendita in 'nero' di auto

BRINDISI - Un imprenditore di Brindisi è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver venduto 1.642 auto "in nero", omettendo al fisco ricavi per quasi 4 milioni di euro. L'uomo, titolare di una concessionaria d'auto, è accusato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative alle vendite effettuate dalla sua azienda nel periodo dal 2016 al 2022.Gli accertamenti condotti hanno evidenziato che l'azienda avrebbe omesso una serie di obblighi fiscali durante le transazioni di vendita delle auto. Oltre alla denuncia penale, l'imprenditore è soggetto a sanzioni amministrative, e le irregolarità riscontrate sono state segnalate agli uffici per il recupero a tassazione dei ricavi non dichiarati.