Incidente in un cantiere a Firenze: due vittime accertate e tre operai dispersi

FIRENZE - Un grave incidente si è verificato in un cantiere a Firenze, precisamente in via Mariti, nell'area dell'ex Panificio militare, dove attualmente è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga. Secondo le prime informazioni, una trave di cemento lunga 20 metri, che reggeva un solaio, si è spezzata improvvisamente colpendo alcuni operai sul posto.Al momento, si stima che siano otto le persone coinvolte nell'incidente. Secondo quanto riferito dal 118, sono state accertate due vittime. Tuttavia, tre operai sono stati estratti vivi dalle macerie. Il governatore Giani ha dichiarato: "Si cercano ancora tre operai che non danno segnali e le speranze sono ridotte al lumicino. Altri tre operai sono stati estratti vigili e presenti e sono ricoverati".Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che stanno cercando i dispersi. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo al fine di fare luce sulle cause dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. La comunità locale è in attesa di ulteriori aggiornamenti e spera in un esito positivo per i lavoratori ancora dispersi.