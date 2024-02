Jannik Sinner trionfa nell'Atp 500 di Rotterdam superando De Minaur

Jannik Sinner ha conquistato l'Atp 500 di Rotterdam, aggiudicandosi il 12° titolo della sua giovane carriera. In una partita combattuta, Sinner ha sconfitto l'australiano Alex De Minaur con un punteggio di 7-5, 6-4. Questa vittoria gli garantirà la terza posizione nel ranking Atp già dall'aggiornamento di domani, senza attendere che scadano i punti di Medvedev a Doha il 26 febbraio. Sinner ha mantenuto una striscia di vittorie consecutive dalla finale delle Atp Finals di Torino, portando a 15 il numero totale di vittorie consecutive in carriera.La partita è stata una vera battaglia, con Sinner che ha dovuto affrontare diversi momenti critici. Nel primo set, dopo qualche errore di troppo e un servizio meno efficace del solito, Sinner è riuscito a passare al quinto set point, sfruttando al meglio le occasioni per ribaltare la situazione e conquistare il parziale per 7-5. Nel secondo set, De Minaur è tornato in campo con determinazione, costringendo Sinner a giocare sempre una palla in più e ad essere costantemente sotto pressione. Tuttavia, Sinner è riuscito a mantenere la calma e a strappare il servizio a De Minaur, chiudendo il match con freddezza e determinazione.Nonostante le sfide incontrate durante l'incontro, Sinner ha dimostrato il suo carattere granitico e la sua abilità nel gestire situazioni di pressione, confermando il suo talento e la sua promettente carriera nel mondo del tennis.