Leonardo Di Stefano Ruiz (intervista): 'Nella mia mente ho già vinto la battaglia'

BARI - Intervista al campione spagnolo ma di origini pugliesi (il padre è di Vico Del Gargano) Leonardo Di Stefano Ruiz che affronterà il 2 marzo a Barcellona il pugile argentino Ismael Flores in un incontro valido per la categoria superwelter.Nella mia mente ho già vinto la battaglia.Questa preparazione va avanti da 4 mesi, con allenamenti intensivi di forza e condizionamento specifici per la boxe, che non avevo mai fatto prima. Il mio preparatore atletico Gianluca Billia ha con me un piano rigoroso che seguiamo ogni giorno. Ogni sera l’allenatore principale Achim Böhme è con me nella sala di boxe e mi spinge fino ai miei limiti.⁠Gioca un ruolo molto importante perché non ho mai avuto una preparazione così intensa. Tutto è pensato su misura per me per ottenere il meglio da me.L’allenamento che faccio è molto duro, ho bisogno di altrettanto tempo di recupero per dare il 100% in allenamento. Tra le mie sessioni mattutine e serali, mi piace passare il tempo con la mia famiglia. Anche questa volta mi dà molta forza.⁠L’intensa preparazione, così come le persone che credono in me.Non vedo l’ora che arrivi il mio prossimo soggiorno a Vico del Gargano, la deliziosa paposcia da Mariella (Pizzeria L’angolo), le persone simpatiche e il calore dei giovani che incontro lì. Ma non vedo l’ora anche del caffè al Capriccio! Soprattutto, ovviamente, c’è la mia famiglia, che andrò a trovare, come mia nonna.⁠Dopo il combattimento è prima del combattimento. Mi concederò qualche giorno di pausa, ma poi ricomincerò con la preparazione successiva. Questa è la vita di un pugile.