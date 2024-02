Lecce, ventiquattro nuovi alberi in città grazie al progetto 'Alberiamo' di Lecce Città Pubblica

LECCE - Si terrà sabato 10 febbraio, alle ore 12, in Piazzale Bologna, la messa a dimora dei primi ventiquattro alberi frutto della raccolta fondi, giunta ormai alla quarta edizione, del progetto “Alberiamo la città” dell'associazione Lecce Città Pubblica. Saranno presenti i soci e i rappresentanti istituzionali dell’associazione, insieme al sindaco di Lecce Carlo Salvemini e all’assessora al Piano del Verde Rita Miglietta. I giornalisti e le giornaliste sono invitati a partecipare.“Alberiamo la città” è un progetto nato nel 2018 da un'idea dell’associazione Lecce Città Pubblica, che consiste in una raccolta fondi a contributo libero attraverso cui le cittadine e i cittadini leccesi possono contribuire a incrementare il patrimonio arboreo della città di Lecce. È prevista, inoltre, la possibilità di dedicare gli alberi acquistati a delle persone care mediante l'apposizione di una targhetta tra le fronde dell’albero: un gesto d'affetto per le persone che ricevono la dedica, o per la loro memoria, che fa bene anche alla nostra città.I primi alberi acquistati nel corso della presente edizione, avviata negli ultimi mesi del 2023, saranno messi a dimora a Piazzale Bologna e nel Parco di Via Enrico Fermi. Si tratta di esemplari di Schinus terebinthifolia, Tilia americana, Camphora glandulifera e Grevillea robusta. La scelta delle alberature e le operazioni di messa a dimora vengono svolte in collaborazione con l'amministrazione comunale, destinataria della donazione.Con la campagna “Alberiamo la città”, grazie alle donazioni dei cittadini, dal 2018 ad oggi, Lecce Città Pubblica ha contribuito con più di 200 alberi all’incremento del patrimonio arboreo della città di Lecce.