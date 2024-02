'Meglio se avesse chiesto scusa', Bellomo (Lega) sulle parole di De Laurentiis e il Bari

In conclusione, Bellomo ha esortato il Napoli a continuare a regalare successi alla sua appassionata tifoseria senza cadere in commenti superficiali che richiederebbero una immediata rettifica, come l'affermazione che il Napoli sia la seconda squadra del Bari.

BARI - Il presidente Aurelio De Laurentiis del Napoli, dopo il trionfo dello scudetto, sembra essere incappato in una serie di errori. Il suo recente commento sul Bari come seconda squadra del Napoli ha sollevato polemiche, tanto che ha suscitato dispiacere persino nel deputato della Lega, Davide Bellomo.Bellomo ha dichiarato che De Laurentiis avrebbe fatto meglio a chiedere scusa per la sua gaffe. Riconosce che potrebbe essere stato frainteso, ma sottolinea l'importanza di rispettare la storia e la gloria del Bari, che ha una lunga tradizione calcistica risalente addirittura al 1908, 18 anni prima della fondazione del Napoli.Il deputato della Lega ha elogiato la prontezza con cui il presidente del Napoli, Luigi De Laurentiis, ha preso le distanze dalle parole del padre. Ha sottolineato l'importanza per il club di Napoli di continuare a costruire successi e di non sminuire la storia e l'importanza del Bari, definendolo con vigore come "seconda squadra del Bari".