Limite dei mandati per i sindaci: Decaro critica la decisione della Lega

BARI - Il Sindaco di Bari e Presidente dell'ANCI, Antonio Decaro, ha espresso disappunto per la decisione della Lega di ritirare l'emendamento presentato nella commissione Affari Costituzionali del Senato, il quale mirava ad estendere da due a tre il limite di mandati per i sindaci di tutte le città italiane, comprese quelle con una popolazione superiore ai 15mila abitanti.Decaro ha sottolineato che questa limitazione rappresenta un' "anomalia tutta italiana", evidenziando un dibattito politico che sembra non tenere conto della volontà dei cittadini di potersi scegliere liberamente il proprio sindaco o presidente di Regione. Ha criticato il "balletto" tra i partiti dell'arco costituzionale e ha evidenziato come la questione sia ora solo una questione di rapporti di forza tra i diversi schieramenti politici, anziché un dibattito sull'opportunità di dare ai cittadini la possibilità di esprimere liberamente la propria scelta.Il Sindaco ha sottolineato l'importanza di garantire ai cittadini la piena libertà di scelta dei propri rappresentanti, sottolineando la necessità di un approccio che tenga conto delle esigenze e delle preferenze della comunità.