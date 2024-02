PUTIGNANO - Un grave incidente stradale si è verificato sul chilometro 16 della SS172 che collega Putignano e Turi. Un'auto si è ribaltata, causando ferite a una donna e due bambini. I bambini sono stati trasportati al Pediatrico di Bari in codice giallo per ricevere le cure necessarie.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118, i Carabinieri, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e prestare soccorso ai feriti. La gravità dell'incidente ha richiesto un intervento tempestivo e coordinato delle autorità e dei servizi di emergenza.Al momento, le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare e potrebbero essere oggetto di indagini da parte delle autorità competenti per determinarne le cause e le eventuali responsabilità.