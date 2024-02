Maxi blitz antimafia a Bari: 130 arresti e ingenti sequestri

BARI - Oggi, più di mille uomini e donne della Polizia di Stato sono stati impegnati fin dalle prime luci dell'alba nell'area metropolitana di Bari per eseguire due ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari. Le ordinanze sono state emesse dalla Sezione G.I.P. presso il Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale.Gli arresti sono stati effettuati nei confronti di 130 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di una serie di reati gravissimi, tra cui estorsioni, porto e detenzioni di armi da sparo, illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, turbata libertà degli incanti, frode in competizioni sportive, tutti aggravati dal metodo mafioso. Inoltre, è stata documentata l'ingerenza elettorale politico-mafiosa, in particolare di consorterie criminali di stampo mafioso, nelle elezioni comunali di Bari del 26 maggio 2019.Tra gli arrestati, figurano nomi di rilievo come il cantante neomelodico Tommy Parisi e Giacomo Olivieri, già consigliere regionale. Anche la moglie di Olivieri, Maria Carmen Lorusso, attuale consigliera comunale di maggioranza a Bari, è stata posta ai domiciliari.I dettagli completi dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.Questo maxi blitz rappresenta un duro colpo al crimine organizzato nella regione e dimostra l'impegno costante delle autorità nell'affrontare e contrastare la presenza della mafia e delle sue ramificazioni nell'ambito politico ed economico.