Melendugno, cinghiali a Torre Specchia: il video

Le loro impronte insieme a quelle dei lupi sono centinaia e si trovano ovunque nelle pinete della zona tra Casalabate e Frassanito. Com'è noto l'accoppiamento lupo-cinghiale non deve sorprendere visto che il cinghiale è una delle prede preferite del lupo, la cui presenza è da tempo segnalata nel Salento. Fatto sta che la presenza massiccia di cinghiali e di lupi si fa notare ormai da diversi mesi nella zona boschiva del litorale tanto che nei giorni scorsi anche il Comune di Vernole, ha lanciato l'allarme mettendo dei cartelli stradali verticali, a pochi passi dalla riserva naturale "Le Cesine", in cui si segnala gli automobilisti a fare attenzione per la presenza di lupi.





Un cartello che ha suscitato curiosità anche perché gli avvistamenti di questi animali, ultimamente, sono sempre più frequenti. L'arrivo dei cinghiali nella zona lungo la litoranea salentina, sembra in ogni caso la naturale prosecuzione del percorso dall'area boschiva di Lecce e Vernole, con la loro presenza nella zona delle Cesine, segnalata già da un paio d'anni e con ogni probabilità frutto di un incrocio a fini di caccia con alcuni esemplari di maiale. Finora i cinghiali non hanno avuto atteggiamenti aggressivi. Tuttavia, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la presenza di animali selvatici diventa sempre più massiccia nel Salento, che negli ultimi anni sta assistendo a una vera e propria rinaturalizzazione, sia sulla terraferma sia nell'acqua.





Sono centinaia gli esemplari che scorrazzano indisturbati nei pressi delle pinete e delle strade adiacenti, spingendosi in modo consistente a ridosso delle abitazioni in cerca di cibo, costituendo un serio, e non solo potenziale, reale pericolo per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza della circolazione stradale. Invita infine i proprietari di cani a rispettare rigidamente le regole circa l’utilizzo del guinzaglio nella conduzione del proprio animale e di evitare, ove possibile, qualsiasi contatto ravvicinato, al fine di prevenire trasmissione di malattie.





MELENDUGNO - Non solo lupi, questa volta sul litorale di Torre Specchia Ruggeri, sul mare di Melendugno, nella vicinanze della Villetta Jannara e dello stabilimento balneare “Mediterraneo”, dopo la riserva naturale delle Cesine, spuntano ancora i cinghiali.