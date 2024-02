Michele Vinella candidato sindaco di Putignano

PUTIGNANO - “Noi ci siamo, stiamo lavorando e siamo tanti. Con voi, in questi mesi e nei prossimi anni, Putignano può diventare davvero potentissima. Quindi, il momento giusto è adesso. Adesso tocca a noi”. Con queste parole Michele Vinella ha chiuso il discorso di presentazione della sua candidatura a sindaco della città di Putignano, domenica 25 febbraio nell’auditorium San Gaspare della parrocchia di San Filippo Neri.Il discorso di Michele Vinella è stato il momento clou di una giornata ricca di iniziative, che sin dalla mattina ha visto il coinvolgimento attivo di un centinaio di rappresentanti della coalizione. Donne, uomini, ragazze e ragazzi che hanno scelto di aderire al progetto politico. “Ci siamo trovati in cento per ragionare di Putignano e del suo futuro. Cento persone, con storie e percorsi diversi. Molti non si conoscevano ancora tra loro. Abbiamo lavorato insieme, per un’intera mattina, discutendo con passione e competenza, trovando sintesi invece di fare mediazioni, scoprendo le cose che ci fanno sentire vicini invece di fare fazioni”.Michele Vinella ha spiegato infatti di voler ribaltare la prospettiva: “Abbiamo cercato domande prima ancora che risposte. Perché senza le domande giuste, tutte le risposte sono sbagliate”. I partecipanti del mattino si sono divisi in gruppi e ogni gruppo si è misurato con frammenti della “storia” di un cittadino diverso. L’esercizio è consistito nel calarsi nei panni di queste persone per domandarsi cosa Putignano può e deve fare per loro. E’ seguita una fase di sintesi, per provare a mettere insieme un mosaico di situazioni che nascono dall’incontro tra bisogni e sogni dei cittadini e i limiti della Putignano che conosciamo tutti.Nel pomeriggio, dalle ore 18.00, la presentazione alla città con Michele Vinella, che ha parlato della passione politica partita quasi per gioco quando di anni ne aveva appena 12, degli impegni istituzionali ricoperti già a 25 anni e del desiderio, oggi oramai trentenne, di contribuire alla crescita e alla vivacità di questa comunità.“L’esperienza fatta mi ha insegnato che non c’è e non ci potrà essere un’amministrazione efficiente ed efficace se non è in contatto e in dialogo con i propri cittadini. – Ha sottolineato Michele Vinella - Se le porte del municipio non sono sempre aperte alle istanze di chi è in difficoltà. Se il sindaco, oltre a svolgere il suo ruolo di ufficio, non passa del tempo con le sue cittadine e i suoi cittadini”. Poi alcuni esempi del mancato confronto e dei risultati che ciò ha prodotto, due per tutti: piazza Aldo Moro e pubblica illuminazione.Un discorso che ha toccato tematiche varie, dai legami familiari alle scelte politiche fin qui portate avanti. Una coalizione ampia e trasversale quella che si è raccolta attorno a Michele Vinella, che conta, fra gli altri, l'associazione politica Attivə guidata da Danilo Daresta, il Partito Democratico il cui Segretario è Gianni Campanella, il collettivo "A piena voce" che fa riferimento a Mariano Intini, e i gruppi politici che fanno riferimento ai consiglieri comunali Marco Certini (capogruppo di Forza Italia) e Gianluca Miano con Manuel Vespucci (segretario locale di Azione). Durante l'incontro è stata annunciata anche la decisione del gruppo di Gianfranco Mastrangelo (che ha aderito alla lista civica di riferimento del Presidente della Regione Puglia) di supportare il progetto.Il primo grande segno di cambiamento, condiviso dall’intera coalizione, è nel metodo, da ribaltare rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni di governo cittadino: “Nella convinzione di voler ricostruire un rapporto vero e franco tra chi amministra e i cittadini, abbiamo deciso di fare una campagna elettorale che non vuole solo promettere la partecipazione ma che la vuole fare”. Un percorso che è iniziato ieri, e continuerà nei prossimi mesi per portare alla stesura di un programma che terrà conto di spunti, indicazioni e idee da parte di tutta la cittadinanza – che verrà coinvolta in una serie di eventi e incontri dai format spesso inconsueti -, e che lascerà poi alle forze politiche della coalizione la sintesi e la tessitura in una serie di indicazioni programmatiche per spingere Putignano verso nuovi orizzonti.“Decidere di fare politica in questo modo è la scelta più politica che potessimo fare in questo momento. Perché le persone vengono prima delle casacche e delle appartenenze politiche. E, a questo mio invito, la coalizione non solo ha aderito ma ha scelto di agire con coraggio”, ha concluso Vinella.“Potentissima” è il nome scelto per la coalizione perché “potentissima è la coalizione e il progetto che stiamo oggi presentando, che crediamo sia in grado di esprimere una fortissima energia e vitalità, elementi che sono mancati in questi anni a Putignano. Potentissima perché, diciamolo: Putignano è potentissima e ha un potenziale ancora da esplorare”.Tutti i prossimi appuntamenti saranno pubblicati sul sito www.potentissima.it e sui social di Potentissima.