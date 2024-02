Orrore ad Altavilla Milicia: muratore uccide moglie e figli, ipotesi setta o fanatismo religioso

Un terribile omicidio scuote la tranquilla cittadina di Altavilla Milicia, nella provincia di Palermo, dove un uomo di 54 anni, Giovanni Barreca, ha compiuto un atto efferato togliendo la vita alla moglie e ai suoi due figli, rispettivamente di 16 e 5 anni. Un'altra figlia, fortunatamente, è riuscita a sfuggire alla tragedia ed è stata portata in una comunità protetta.Gli eventi si sono svolti nella villetta della famiglia, situata in via Reggia Trazzera Marina di Granatelli, un luogo ora segnato da terrore e dolore. Le indagini hanno rivelato che il delitto potrebbe essere avvenuto alcuni giorni prima dell'11 febbraio, nonostante inizialmente si fosse ipotizzato un orario più preciso. La scoperta dei corpi, seguita dalla testimonianza dei vicini, ha rivelato un quadro agghiacciante: la moglie è stata ritrovata carbonizzata e sepolta nel terreno circostante, mentre uno dei figli sembra sia stato torturato e strangolato con delle catene.Tra le ipotesi che gli inquirenti stanno valutando, emerge quella legata a problemi economici della famiglia, ma anche quella di una possibile adesione a gruppi legati al fanatismo religioso. I familiari della vittima hanno confermato che Barreca era profondamente religioso, citando spesso frasi come "Dio è con noi". Il suo profilo Facebook rivela una fervente devozione, con frequenti citazioni di un personaggio autoproclamatosi pastore evangelico, guaritore ed esorcista.Al momento, i carabinieri stanno mettendo ogni sforzo nel chiarire i motivi dietro questo orrendo crimine e portare l'assassino davanti alla giustizia, mentre la comunità locale è sgomenta e sconvolta da una tragedia così inspiegabile e scioccante.