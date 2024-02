Ostuni, un nuovo inizio per Le Carrube: ricco calendario di eventi per tutto il mese di marzo

OSTUNI – Quando la primavera si avvicina, alla campagna pugliese ogni cosa sembra nuova. L’aria è più tiepida, i colori più accesi, i profumi più intensi. Dopo la consueta pausa invernale, a partire dal primo fine settimana di marzo, Le Carrube si prepara ad accogliere ospiti e visitatori con un calendario di appuntamenti enogastronomici per ogni weekend e una proposta per Pasqua e Pasquetta ispirata alla tradizione pugliese e all’amore per questa terra.Antica masseria in pietra bianca, situata tra il dolce fruscio delle foglie di ulivo e nascosta nella natura in cui assaporare la pace del territorio, Le Carrube è immersa in un’atmosfera familiare e accogliente, perfetta per trascorrere momenti speciali con i propri cari. Gli ospiti avranno l'opportunità di vivere la tradizione e il calore della campagna pugliese, riappropriandosi del tempo e della gioia di stare insieme. Mentre regna la calma e la tranquillità, ci si può dedicare al proprio benessere immergendosi nella natura, oppure partire alla scoperta di Ostuni e alcuni tra i luoghi più belli della Puglia. Qui il ritmo della natura segue l’andamento delle stagioni e invita a scoprire i sapori della terra grazie ai piatti ideati dallo Chef Massimo Santoro, che con la sua cucina agricola e creativa racconta la tradizione delle antiche masserie, dove l’autoproduzione era la base dell’esperienza culinaria.Per tutto il mese di marzo, ogni sabato sera, il ristorante Le Carrube proporrà agli ospiti della masseria e ai visitatori una cena degustazione curata dallo Chef Massimo Santoro. Un percorso di piatti inediti realizzati con gli ortaggi raccolti direttamente nei campi della masseria, accompagnati dai vini di una cantina pugliese ospite (si inizia sabato 2 marzo con i vini della Cantina Elia).Ogni domenica spazio al Brunch in Masseria: bancarelle, musica, convivialità e spensieratezza per vivere il dolce tepore primaverile avvolti dall'atmosfera tipica delle masserie pugliesi.A Pasqua e Pasquetta la Masseria è pronta ad accogliere le famiglie e gli amici che avranno voglia di vivere un momento di festa e condivisione, tra le tradizioni e le musiche popolari, con grande spazio ai piccoli che avranno un programma dedicato ispirato agli strumenti musicali e alla tradizione circense.Per maggior informazioni https://masserialecarrubeostuni.it