Pallacanestro: al via a Mola di Bari le finali pugliesi di Eccellenza

MOLA DI BARI - Al via a Mola di Bari con l’under 17 le finali regionali dei campionati di Eccellenza di pallacanestro. Al PalaPinto tutto è pronto per ospitare la Final Four organizzata da Fip Puglia con il patrocinio del Comune di Mola di Bari ed il supporto di Mola New Basket 2012.Si comincia alle 18 con New Basket 99 Lecce-Aurora Brindisi, si prosegue alle 20 con Fortitudo Francavilla-Happy Casa Brindisi. Due semifinali che definiranno il programma delle finalissime in programma domani, martedì, sempre agli stessi orari: alle 18 si giocherà la finale per il terzo posto, alle 20 quella che metterà in palio il titolo di campione di Puglia.«Siamo giunti al clou dei campionati giovanili – osserva il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – Al PalaPinto di Mola di Bari ci aspetta un’avvincente due giorni di basket giovanile che vedrà quattro agguerritissime protagoniste contendersi non solo il primo posto in regione ma anche il secondo e il terzo che consentiranno di proseguire il percorso verso le finali nazionali. Abbiamo scelto di organizzare direttamente come Fip Puglia questo primo appuntamento, che ha potuto contare sulla collaborazione dell’amministrazione comunale di Mola di Bari, particolarmente sensibile alle iniziative di promozione sportiva, e della locale società Mola New Basket 2012, nella persona del presidente Leonardo Losito».Le prime tre classificate accederanno alla fase interzonale che vedrà le tre pugliesi cimentarsi con altrettante squadre campane in un girone all’italiana che qualificherà a sua volta due squadre: la prima classificata direttamente alle finali nazionali e la seconda agli spareggi interregionali.