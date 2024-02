Pd, Vito Leccese candidato sindaco: 'Ora una squadra vincente'

Vito Leccese fb

BARI - Con un messaggio carico di emozione e determinazione, Vito Leccese, scelto dal Partito Democratico come candidato sindaco per il Comune di Bari, ha lanciato la sua campagna elettorale. Attraverso un post sui social media, Leccese ha condiviso con i cittadini il suo percorso e la sua visione per la città."Quando ho varcato per la prima volta la soglia del Comune di Bari, avevo 22 anni, moltissimi capelli e le gambe che mi tremavano. Ma dentro, una passione incrollabile: quella di un ragazzo che voleva a tutti i costi battersi per i diritti, per l’ambiente, per la pace, per una città con meno diseguaglianze e più giustizia sociale", ha scritto Leccese, ripercorrendo il suo inizio nell'ambito politico.Con umiltà e dedizione, Leccese ha ricordato il suo lungo percorso, dalle esperienze come consigliere comunale, assessore e parlamentare, fino ai ruoli più tecnici affiancando i sindaci degli ultimi 20 anni. Ha sottolineato la sua volontà di operare nell'ombra, evitando i riflettori mediatici ma sempre impegnato nel supportare la città e coloro che la governano.Ora, Leccese si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera politica, affrontando la sfida della candidatura a sindaco. Con la promessa di unire e collaborare, ha invitato tutti a sostenerlo in questo cammino verso il miglioramento della città: "Ora è tempo di camminare, di immaginare il futuro, di scrivere un’altra pagina di questa storia. Io ci sono. Spero anche voi".Concludendo il suo messaggio, Leccese ha ribadito la sua sincera passione e l'impegno a lavorare insieme alla comunità per un futuro migliore per Bari.