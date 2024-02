Pisa, Mattarella: autorevolezza non si misura su manganelli

ROMA - La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha condannato fermamente gli episodi di violenza avvenuti durante una manifestazione a Pisa in sostegno alla Palestina. Schlein ha richiesto al ministro Piantedosi di chiarire quanto accaduto in Parlamento, definendo inaccettabile l'uso dei manganelli contro i manifestanti, soprattutto minori. Anche il Presidente della Repubblica ha espresso preoccupazione per l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine, sottolineando che la sicurezza deve essere garantita senza compromettere la libertà di manifestare pacificamente. Gli scontri a Pisa rappresentano solo l'ultimo episodio di una serie di tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti in varie città italiane, suscitando richieste di chiarimenti e responsabilità da parte del Partito Democratico.