Funerale di Alexei Navalny: corpo consegnato alla madre

L'incertezza persiste riguardo alla natura dei funerali, se pubblici o segreti, come richiesto dagli investigatori. La portavoce ha sottolineato che non è chiaro se le autorità permetteranno che i funerali si tengano secondo i desideri della famiglia e di Alexei stesso. Nel frattempo, la madre del dissidente ha accusato le autorità russe di torturare sia Navalny in vita che dopo la sua morte.

Il corpo di Alexei Navalny è stato finalmente consegnato alla madre, come confermato da Kira Yarmysh, sua storica portavoce, attraverso un post sui social media. Tuttavia, sia il corpo dell'oppositore russo che la madre rimangono ancora a Salekhard, nella città artica dove la salma è stata conservata fino ad ora.