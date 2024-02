Polignano a Mare, venerdì 23 febbraio lo spettacolo 'Contrattempi Moderni' di Raffaello Tullo

POLIGNANO A MARE (BA) - Proseguono gli eventi a Polignano a Mare: venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21 presso il Teatro Vignola, si terrà lo spettacolo "Contrattempi Moderni" di Raffaello Tullo per la Stagione teatrale del Comune di Polignano organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese - Proseguono gli eventi a Polignano a Mare: venerdì 23 febbraio 2024, alle ore 21 presso il Teatro Vignola, si terrà lo spettacolo "Contrattempi Moderni" di Raffaello Tullo per la Stagione teatrale del Comune di Polignano organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese





Contrattempi Moderni racconta una storia moderna, una storia fatta di tecnologia, telecomandi, ossessioni social, ma anche di libertà perdute da riconquistare. Il protagonista si sveglia dopo la prima notte trascorsa nella sua nuova casa, modernissima e tecnologica. La sua giornata è scandita da continui messaggi vocali della sua compagna che annuncia il suo imminente arrivo per pranzo, insieme ad una cordata di amici e parenti. A lui il compito di mettere tutto in ordine e preparare un pranzo, prima del loro arrivo. Ma la casa gli si rivolta contro e la tecnologia si diverte a sgambettarlo. La preparazione del pranzo finisce, quindi, col trasformarsi in un’autentica epopea, rocambolesca e tragicomica, fra telecomandi, aspirapolveri danzanti, specchi dispettosi, orologi parlanti, frigoriferi straripanti, password improbabili e pubblicità invasive.