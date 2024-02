Puglia Popolare si prepara per le elezioni amministrative a Trinitapoli: parla la segretaria sezionale Lomuscio

- Il Partito Puglia Popolare sta attivamente preparando la propria partecipazione alle elezioni amministrative di giugno 2024 a Trinitapoli. Dopo una serie di incontri e dibattiti, la sezione locale del partito, guidata dalla segretaria cittadina Maria Lomuscio, ha concluso che la piccola città ofantina ha bisogno di miglioramenti significativi.L'analisi politica di Lomuscio, in sintonia con il segretario provinciale Nicola Di Feo, sottolinea l'importanza dell'impegno per affrontare le sfide che la comunità affronta quotidianamente. Lomuscio commenta: "Tra qualche mese saremo chiamati alle amministrative dell'8 e 9 giugno, un appuntamento democratico di grande rilevanza che ci apprestiamo a vivere con grande spirito di partecipazione."La segretaria sottolinea anche l'importanza della legalità come elemento cruciale nelle elezioni, affermando che non dovrebbe essere solo un simbolo elettorale ma un impegno per selezionare una classe dirigenziale responsabile.Lomuscio esprime preoccupazione per temi cruciali come l'autonomia differenziata e la gestione dei rifiuti. Riguardo a quest'ultimo, critica la responsabilità della Regione Puglia e dei suoi piani rifiuti, sottolineando anche la corresponsabilità dell'AGER, che afferma essere caduto sotto i dettami della Regione anziché sostenere i Comuni. La segretaria evidenzia la necessità di affrontare tali questioni critiche per garantire un futuro migliore per Trinitapoli.