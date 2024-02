Rapina alla Banca Popolare Pugliese di Brindisi: presunto rapinatore bloccato dai carabinieri

BRINDISI - Questa mattina, la filiale della Banca Popolare Pugliese di Brindisi è stata teatro di una rapina. Secondo quanto riportato, un uomo è entrato nell'istituto di credito e, minacciando con un coltellino una dipendente, si è fatto consegnare banconote e monetine presenti nella cassa al momento, per un valore approssimativo di 50 euro.Il rapinatore avrebbe poi afferrato per il collo la cassiera, dirigendosi verso l'uscita, e successivamente avrebbe aggredito un cliente presente in banca. Tuttavia, la rapida reazione delle forze dell'ordine ha permesso di neutralizzare il presunto rapinatore.Non appena è stata ricevuta la segnalazione, i carabinieri sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi. Il sospetto è stato quindi arrestato e condotto in caserma per ulteriori accertamenti.La dipendente della banca, rimasta sotto choc a seguito dell'aggressione, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi a esami medici. La rapida risposta delle forze dell'ordine ha contribuito a evitare conseguenze più gravi e ha garantito la sicurezza degli impiegati e dei clienti della filiale bancaria.